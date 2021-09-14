"Его уже за президента не считают": Украинцы высказались о том, почему иностранные политики хотят говорить с Медведчуком, а не с Зеленским

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский определил для государства европейский и проамериканский вектор развития. Однако иностранные лидеры не совсем хотят сотрудничать со страной, где процветают коррупция и авторитарный режим Зе-власти.

Последние события показали, что иностранные делегации хотят говорить не с главой государства, а с оппозицией, которая подвергается политическому давлению и преследованию.

Украинцы высказались о том, почему иностранные политики хотят говорить с Медведчуком, а не с Зеленским. Свое мнение касательной этой темы они выразили в программе "Чуємо кожного".

"Он свое доверие потерял", – считает жительница Киевской области.

"Это говорит о том, что наш президент потерял авторитет не только у своего народа, но и у Европы", – думает пенсионерка из Краматорска.

"Они (иностранные политики, – ред.) хотят знать все мнения и хотят знать рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь", – отметила жительница Донбасса.

"Его уже за президента не считают. А кто же раньше знал, что он такой", – сказала женщина из Запорожья.

"Потерял свою политическую силу Зеленский, поэтому прислушивается к оппонентам", – добавила жительница Запорожья.