"Ее уже закупила Бразилия! Неужели вы ставите себя выше бразильцев!" СМИ опубликовали темники Банковой относительно индийской вакцины

Украина ждет незначительного количества доз индийской вакцины, чтобы хотя бы начать вакцинацию Фото из открытых источников

В распоряжении "Страны" оказалась очередная порция темников, которые готовят на Банковой для "Слуг народа" (что говорить на эфирах).

Журналисты пишут, что там "забавно описываются аргументы в пользу индийской вакцины, которую завтра привезут в Киев".

"Особенно смешно то, что неверующих в эту вакцину стыдят таким аргументом: "ее уже закупила Бразилия! Неужели вы ставите себя выше бразильцев!" - говорится в публикации.

Издание привело выдержки из этого "шедевра" на языке оригинала:

"Якщо наші політики так полюбляють відпочивати на Мальдівах та Сейшелах, то дуже дивно, що вони вважають ці країни чимось гіршими за Україну і вважають, що вони отримали нібито погану вакцину "для бідних". Також дивно, що Бразилія нормально сприймає вакцину виробництва Індії, але частина наших людей ніби ставлять Україну вище Бразилії і роблять вигляд, що для нас потрібен якийсь інший препарат. Це абсолютно деструктивна позиція, яка не робить честі України. А коли такі заяви роблять українські політики, то це буде вкрай погано сприйнято дипломатами відповідних країн.

Вакцина CoviShield, що є просто локальною назвою для AstraZeneca, є цілком ефективною. Її використання не викликало жодних проблем у такій країні, як, наприклад, Бразилія. Якщо ця вакцина не викликає претензій у Бразилії та ще у десятка інших країн, включно з Мальдівами, які так полюбляють наші політики, то немає жодної причини вважати її такою, що не підходить українцям".