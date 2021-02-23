"Ее уже закупила Бразилия! Неужели вы ставите себя выше бразильцев!" СМИ опубликовали темники Банковой относительно индийской вакцины
В распоряжении "Страны" оказалась очередная порция темников, которые готовят на Банковой для "Слуг народа" (что говорить на эфирах).
Журналисты пишут, что там "забавно описываются аргументы в пользу индийской вакцины, которую завтра привезут в Киев".
"Особенно смешно то, что неверующих в эту вакцину стыдят таким аргументом: "ее уже закупила Бразилия! Неужели вы ставите себя выше бразильцев!" - говорится в публикации.
Издание привело выдержки из этого "шедевра" на языке оригинала:
"Якщо наші політики так полюбляють відпочивати на Мальдівах та Сейшелах, то дуже дивно, що вони вважають ці країни чимось гіршими за Україну і вважають, що вони отримали нібито погану вакцину "для бідних". Також дивно, що Бразилія нормально сприймає вакцину виробництва Індії, але частина наших людей ніби ставлять Україну вище Бразилії і роблять вигляд, що для нас потрібен якийсь інший препарат. Це абсолютно деструктивна позиція, яка не робить честі України. А коли такі заяви роблять українські політики, то це буде вкрай погано сприйнято дипломатами відповідних країн.
Вакцина CoviShield, що є просто локальною назвою для AstraZeneca, є цілком ефективною. Її використання не викликало жодних проблем у такій країні, як, наприклад, Бразилія. Якщо ця вакцина не викликає претензій у Бразилії та ще у десятка інших країн, включно з Мальдівами, які так полюбляють наші політики, то немає жодної причини вважати її такою, що не підходить українцям".