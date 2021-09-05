Джо Байден приедет с визитом в Украину, но не в этом году, – Кулеба

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме Reuters

По словам главы МИД, дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетит Украину, но не в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал он.

Глава МИД отметил, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас складывается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос о встрече Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках по членству речь не шла.