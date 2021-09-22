Джелялову предъявили новое обвинение: Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял Facebook Людмила Денисова

Ранее его подозревали в "совершении диверсии"

В Крыму предъявили новое обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По данным правозащитников, ФСБ обвинило Джелялова в "совершении диверсии в составе организованной группы" (пункт а части 2 статьи 281 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Кроме того, замглавы Меджлиса подозревают в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). По этому обвинению активисту грозит от 10 до 15 лет.

По словам адвоката Джелялова, он не признает свою вину и отказывается давать показания.

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Напомним, ранее российские силовики выдвинули обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову в совершении якобы диверсии. Ему грозило 15 лет.