Дудкин: Зеленский страшно завидует Медведчуку

Юрий Дудкин Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский страшно завидует председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал эксперт Юрий Дудкин.

"Зеленский действительно неопытен, он ничего не знает и не понимает. Он страшно завистлив, вот зависть - она порождает злобу, причем эта злоба неуемная. Она вот в таких извращенных формах начинает претворяться в жизнь. Человек, я имею в виду Зеленский, страшно завидует господину Медведчуку, например в том, что он действительно, ему удалось, по просьбе, кстати, господина Порошенко, освободить более 1000 человек удерживаемых лиц с той стороны и с этой, при чем это граждане Украины, с обеих сторон были. Господин Зеленский страшно завидует, как господин Медведчук, имея мирный план по устранению войны на Донбассе и претворения в жизнь этого мирного плана, мира на Донбассе, получил очень легко, хотя это было непросто, одобрение в Европейском парламенте, в Сенате французском и в Бундестаге.

Это колоссальную зависть тусовщика Зеленского вызывает. Это ж ему хотелось потусоваться там, но прибывая в Париж он ведет себя как школьник какой-то. Он не знает где сесть, он не знает что сказать. Уже не говоря о том, что он (Медведчук, - ред.) имеет достаточно нормальные межгосударственные, межполитические связи с господином Путиным. То есть они нормально общаются по любому вопросу", - заявил Дудкин.

При этом он назвал правильным то, что президент РФ Владимир Путин назвал Медведчука националистом, ведь он использует их дружбу в целях блага украинского народа.

"Вот что самое важное", - указал Дудкин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука украинским националистом и осудил его арест.