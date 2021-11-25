Дуда просит Столтенберга увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге

Президент Польши Анджей Дуда Фото из открытых источников

Варшава очень серьезно относится к тому, что происходит у границ Украины

Президент Польши Анджей Дуда призвал повысить готовность сил НАТО на восточном фланге в связи с безопасной ситуацией вокруг границ Украины. Об этом он заявил в Брюсселе во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, передает "Укринформ".

Дуда отметил, что Варшава очень серьезно относится к тому, что происходит у границ Украины.

"Я предложил генеральному секретарю увеличить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, хотя бы в рамках миссии Air Policing, всевозможных наблюдательных миссий, которые патрулируют эту восточную часть Североатлантического альянса", - заявил он.

По словам президента РП, это необходимо для того, чтобы показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО не только готово к обороне стран-членов, но и обращает внимание на безопасность своих союзников из-за пределов НАТО.

"Речь идет о таких союзниках, как Украина, поскольку сегодня безопасность Украины под реальной угрозой", - подчеркнул Дуда.

Он напомнил, что с 2014 году продолжается оккупация Крыма и части территории двух областей на востоке Украины, где ежедневно звучат выстрелы и гибнут люди. Дуда подчеркнул, что, учитывая информацию о переброске российских войск к границам Украины "этому региону нужно уделить особое внимание".

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Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.

А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину - он "не исключает попыток провокаций".