Дубовой о давлении на Медведчука: Сценарий простой - абсолютный правовой беспредел, вакханалия и политическое преследование

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Причиной давления на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука стало проведение торжеств ко Дню Победы - власть увидела, что он и вся команда ОПЗЖ в очередной раз сумела объединить всю страну. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ростислав Дубовой.

"Почему все так происходит сейчас? Всему причиной, толчком послужило празднование 9 Мая. Власть увидела, что Медведчук и наша вся команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" в очередной раз сумела объединить всю страну. Власть Зеленского увидела, что люди сегодня поддерживают все те принципы и действия, которые мы регламентируем и которых мы ни разу, ни под каким давлением, не отказались", - отметил политик.

При этом он предположил, что ситуация может усугубиться. "Может сложится так, что они (власти, - ред.) прибегнут и к физическому уничтожению оппозиции. Это необходимо учитывать, потому что власть сегодня растеряна. Они прекрасно понимают, что их правлению приходит конец. Если сегодня спросить на улицах Луганщины, Северодонецка, поддерживают ли Виктора Медведчука, все говорят "да, однозначно". Медведчук - это мир в Украине, Медведчук - это снижение тарифов, что это уменьшение заработных плат топ-чиновников, ликвидация всех этих набсоветов госпредприятий. Весь этот план действий был презентован наше командой и ее лидером Виктором Медведчуком", - пояснил Дубовой.

В то же время, размышляя о том, какими могут быть последующие действия власти, политик сказал, что "сценарий очень простой - это будет абсолютный правовой беспредел и вакханалия, и политическое преследование со стороны самой центральной власти и подручных ей правоохранительных органов".

"Все эти дела и выемки не стоят. Не одного реального доказательства нет и быть не может, потому что Медведчук - законопослушный гражданин Украины и он не собирается прятаться от этой преступной власти", - резюмировал он.

Напомним, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил , что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию.

При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.