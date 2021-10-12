Дубовой о судилище над Медведчуком: Вместо решения реальных проблем в государстве, власть продолжает гонения на оппозицию

Ростислав Дубовой "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вместо решения реальных проблем в государстве, действующая власть президента Владимира Зеленского продолжает гонения на оппозицию. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", глава Луганской региональной организации ОПЗЖ Ростислав Дубовой, комментируя судилище над председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Вместо того, чтобы решать реальные проблемы сейчас в государстве – власть продолжает гонения на оппозицию просто по беспределу. А ведь проблем в государстве у нас довольно таки достаточно. У нас идут репрессии, у нас продолжается война, у нас рост цен и тарифов, а также жесточайшее падение уровня жизни людей, как на Донбассе, так и во всех регионах. По сути, государство Украина превратилось в такой тоталитарной режим. Украина стала заложников внешних международных игроков и, к сожалению, выхода, пути на сегодняшний день из этого нет. Власти дальше продолжают просто цинично идти на поводу воли запада", - отметил политик.

При этом Дубовой подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не собирается опускать руки.

"Если власти думают, что ОПЗЖ, ее лидер Виктор Владимирович Медведчук, наша команда – Вадим Рабинович, Юрий Бойко, мы отступим – ни в коем случае. Поверьте, мы можем противостоять этой преступной власти. Она нас очень сильно за последние полгода закалила и наша борьба однозначно будет продолжена, если сейчас мы получим очередное позорное незаконное решение суда", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.