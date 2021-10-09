Дубовой: Медведчука не посадят, он чист перед законом и его совесть чиста перед украинским народом

Ростислав Дубовой "Оппозиционная платформа - За жизнь"

У нынешней власти не получится посадить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, он чист перед законом и его совесть чиста перед украинским народом. Об этом заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ростислав Дубовой в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Поэтому ничего у них, у власти, не выйдет. Медведчука не посадят, он чист перед законом и его совесть чиста перед украинским народом. Все самые крупные мировые СМИ высказываются в поддержку Виктора Медведчука, выказывают свое уважение за то, что он борется за собственный народ. А Зеленский, наоборот, высмеивается там, его считают человеком, который своими действиями обрекает людей на голод и смерть", – сказал он.

Дубовой также считает, что Зеленскому сегодня крайне важно отвлечь внимание народа от своего офшорного скандала.

"Я абсолютно согласен с экспертами и политиками, что Зеленскому сегодня крайне важно отвлечь внимание народа от своего офшорного скандала, который прогремел на весь мир… и все внимание теперь будет в фокусе очередного сфальсифицированного дела против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Сейчас ему в вину будут ставить то, что он 7 лет назад в преддверии начала отопительного сезона вел переговоры по обеспечению Украины углем с Донбасса. Кстати шахты на неподконтрольной территории Донбасса были полностью в юрисдикции Украины и платили налоги в украинский бюджет вплоть до 2017 года", – отметил он.

Кроме того, уверен Дубовой, Зеленский очень сильно боится Медведчука, "потому что Медведчук сегодня является самым настоящим лидером украинской нации, украинского народа".

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.