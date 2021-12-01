Дубовой: Медведчук способен установить долгожданный мир в Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук способен установить долгожданный мир в Украине. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ростислав Дубовой.

"Что касается мира на Донбассе… Прямые переговоры с Россией, ведь это не ноу-хау, об этом говорила и наша партия с самых первых дней. Виктор Медведчук инициировал межпарламентский диалог стран нормандского формата, проведены переговоры между депутатами разных парламентов. Они одобрили… Поэтому это единственный выход для установления долгожданного мира. Будет мир - будет и процветающая Украина", - отметил Дубовой и подчеркнул, что вопрос мира на Донбассе очень важен для него, поскольку он сам выходец из Луганской области.

Кроме того он прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.

"Президент живет в абсолютно ином измерении. Связь с украинским народом, к сожалению, потеряна. И во всех проблемах он обвинял либо внешние силы, эпидемия в том числе виновата, ну и конечно же оппозицию. Но виноваты получаются все вокруг, кроме него самого и его неграмотность кадровой политики. Это жалкое перекладывание ответственности на других. Более того, я уверен в том, что украинцы не услышали главного, когда будут прекращены боевые действия на Донбассе и установлен долгожданный мир, когда будут реально снижены тарифы, и об экономическом развитии и слова не было сказано. Это были главные его предвыборные обещания, которые не выполнены. Поэтому очередные обещания об экономическом паспорте украинца, достижения 65 миллионов населения - это верх цинизма и наглая ложь.

Поэтому, я считают, что мы получили не просто президента старого формата. К сожалению, как показывают все социологические исследования, президент Зеленский является большим разочарованием Украины. И я очень огорчен что так получилось. Я убежден в том, что мы обязательно придем к изменению государственной формы правления на парламентскую республику. Потому что институт президента превратился в институт узурпатора и глубокого разочарования", - подчеркнул Дубовой.

Напомним, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" встретила президента Украины Владимира Зеленского в сессионном зале плакатами "Свободу Медведчуку!" "Стоп политическим репрессиям!", "Нет тарифному геноциду", "Верните свободу слова!"