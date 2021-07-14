ДТП во Львове с участием Юрченко: Открыто дело по факту угрозы убийством нардепу

Александр Юрченко IMAGO

Кроме того, по заявлению пассажирки парламентария, полиция открыла дело по факту покушения на разбойное нападение

По факту угрозы убийством бывшему народному депутату "Слуги народа", а сейчас внефракционному, Александру Юрченко открыто уголовное производство. Об этом "Украинским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, нардепу угрожали из-за дорожного конфликта, который произошел во Львове.

"По заявлению Юрченко открыто дело по статье 129 (угроза убийством)", – сказал собеседник.

Кроме того, по заявлению пассажирки, знакомой парламентария, полиция открыла дело по факту покушения на разбойное нападение.

Сейчас проверяется информация о попытке участника конфликта с Александром Юрченко отобрать мобильный телефон у знакомой депутата Рады.

Дело расследуется по статье 15 и части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (Разбой).

В свою очередь, участник конфликта с депутатом Всеволод Боровец подал на него заявление в Государственное бюро расследований (ГБР).

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Напомним, 8 июля в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем автомобиля Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя. После ДТП нардеп пытался убежать на авто, но не смог, потому что дорога была заблокирована другими машинами, которые стояли в пробке. У Юрченко экспресс-тест на опьянение показал наличие MDMA, известного как "экстази".

К слову, Юрченко заявляет о фальсификациях анализов на наркотики во время ДТП во Львове и не планирует сдавать мандат.

"Если на вас нападет преступник, либо обворует вас или физически нападет на вас, или фальсифицирует какие-то против вас материалы, нарушит ваши права, то вы пойдете на работу писать заявление на увольнение?" - так он ответил на вопрос журналиста о сложении мандата.