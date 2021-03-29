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Довыборы в Раду в Донецкой области: ЦИК назвала окончательного победителя

Андрей Аксенов Фото из открытых источников

Победителем стал городской глава Доброполья Андрей Аксёнов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом одержал мэр города Доброполья Андрей Аксенов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно сообщению, Андрей Аксенов набрал 65,6% голосов. Его ближайший оппонент Владимир Рыбин из "Партии Шария" имеет 13% голосов. На третьем месте - Юлия Кузьменко из "Европейской солидарности" (6,69%).

Также в первую пятерку вошли Виктория Шилова из политической партии "Держава" - 4,08% и Александр Бондаренко от партии "Слуга народа" - 3,02%.

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Напомним, вчера, 28 марта, в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Сегодня ЦИК сообщила, что в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области лидирует Андрей Аксёнов, а в ОВО №87 в Ивано-Франковской области - Василий Вирастюк.

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