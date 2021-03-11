"Донецкоблгаз" могут национализировать, владельцев уже проверяют, - СНБО

Алексей Данилов УНИАН

Владельцев компании связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко

На заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить владельцев ПАО "Донецкоблгаз" из-за недавнего отключения теплоснабжения в Донецкой области. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Бабель.

По его словам, если по результатам проверки будут выявлены нарушения, то "Донецкоблгаз" снова вернется под контроль государства.

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"Аппарат нацбезопасности и обороны провел исследование и мы выяснили, что владельцами Донецкого облгаза являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. В отношении этих компаний будет соответствующая проверка и в случае выявления нарушений — "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления", — отметил Данилов.

Следует заметить, что, по информации СМИ, владельцы "Донецкоблгаза" связаны с беглым олигархом Сергеем Курченко, который скрывается в РФ.

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Напомним, недавно по факту отключения 59 котельных в Донецкой области было начато 82 уголовных производства.