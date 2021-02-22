Доля визовых отказов Британии для украинцев упала вдвое

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В 2019 году уровень отказов был чуть выше 10%, в 2020 году - 5%

Уровень визовых отказов Британии для украинцев в прошлом году составил лишь 5%, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Об этом посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс заявила изданию "Европейская правда".

"Я могу вас заверить, что в прошлом году мы удовлетворили 95% визовых заявок" - сказала она.

В 2019 году уровень отказов был чуть выше 10%.

По словам дипломатки, причиной этого стало изменение визовой практики.

"Одно из значительных изменений-то, что мы перенесли обработку всех визовых заявок в Кройдон (пригород Лондона-ред), то есть визового центра в Варшаве нет, как и других центров обработки визовых заявок по миру. Имею подозрение, что централизация, унификация этого процесса помогла" - пояснила Симмонс.

В то же время, по ее словам, это также повысило важность корректного заполнения визовой заявки.

"Если вы пропустили какую - то строку, не заполнили какой-то документ, то сотрудник визового центра, у которого в очереди еще тысяча заявок, просто отбросит вашу заявку и пойдет дальше" - отметила посол.

Она указала также на позитивные изменения в контексте времени обработки заявок, однако признала, что до сих пор иногда бывают случаи, когда люди получают визу не вовремя.

"Но мы знаем об этой проблеме" - добавила посол.

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Ранее сообщалось, что Киев и Лондон начали диалог по упрощению визового режима между странами. Однако предполагается, что этот процесс будет длительным. О вероятном безвизе с Соединенным Королевством и промежуточных результатах переговоров читайте в статье "Надежда на безвиз: упростят ли украинцам визовый режим с Великобританией".