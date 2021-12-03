"Долги будут отдавать наши дети и внуки": что украинцы думают о новом кредите от МВФ и отказе власти от стратегии Медведчука

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Победили или снова попались? Украина получит 700 млн долларов от Международного валютного фонда, но на условиях. В целом ничего крамольного не прописано, но если читать между строк, то не все так безоблачно. В частности, скорее всего, Украина откажется от ограничения цены на газ, тепло и горячую воду. Интересно и то, на что пойдут деньги - поддержка финансовой системы и борьба с последствиями COVID-19. Тогда возникает логичный вопрос: почему государство опять берет кредит для преодоления пандемии, когда из "ковидного фонда" почти все деньги "катают в асфальт"? Почему за кредиты будут расплачиваться все украинцы, а куда направить деньги у них никто не спрашивает? И где обещанное народовластие от Зе-команды? Своим мнением украинцы поделились в эфире программы "Чуємо кожного".

"Сложившуюся ситуацию нужно перенести на обычную семью. Если люди раз, два, три берут кредит, то как они будут жить? В Украине нужно развивать свою промышленность и своим людям давать работу", - уверена жительница Днепра.

"Это будут отдавать наши дети и внуки, явно Зеленский не будет платить из собственного кармана", - отметил киевлянин.

"Отдавать кредиты будут люди, как всегда власти повысят налоги, повысят цены, а на эти деньги дачи себе построят", - считает еще один уроженец столицы.

"У нас никто не спрашивал мнения, власти просто брали эти деньги, "осваивали" и на этом все заканчивалось. То есть эти долги буду отдавать я и мои дети, а, возможно, и внуки. Наверное, для власти важнее задать украинцам вопрос о легализации конопли, чем о кредитах МВФ", - подчеркивает жительница Запорожья.