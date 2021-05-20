До конца года минималка вырастет до 6,5 тыс. гривен, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Он напомнил, что два года назад ее размер составлял около 4 тыс. гривен

Президент Владимир Зеленский заявил, что к концу 2021 года размер минимальной зарплаты в стране вырастет до 6,5 тыс. гривен. Об этом он рассказал во время пресконференции, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, он стремится построить "страну, в которой нет бедности", а это именно то направление, которое "придется строить с нуля".

"Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 гривен - это мы ввели. С 4 000, если быть справедливым, когда я стал президентом... До конца этого года (будет - ред.) 6 500 тысяч гривен", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев на текущий год. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые Нацбанк ожидал в январе этого года.