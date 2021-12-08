До конца года хлеб может подорожать на 10%, а в 2022 году цена будет расти ежемесячно, - НААН

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До конца года цена на хлеб в Украине может повыситься на 10%. В 2022 году хлеб может ежемесячно прибавлять в цене 1-1,5%. Об этом журналисту 112ua.tv Алене Голубевой сообщила академик, вице-президент НААН Ануш Балян.

"Подорожание хлеба и хлебобулочных изделий связано с ростом цен на сахар и растительное масло на 50% и пшеницу на 27-29%", - говорит Балян.

Также росту цен способствует повышение цен на газ. Пекарни сейчас на грани выживания. Цены на газ для них выросли в семь раз, сказала вице-президент НААН.

В нынешнем году в Украине в сравнении с ценами прошлого года хлеб из муки высшего сорта подорожал на 21,7%, до 31,57 грн/кг, хлеб из муки I сорта - на 22,1%, до 25,18 грн/кг, ржаной хлеб и ржано-пшеничный - на 22,2%, до 26,05 грн/кг, батон - на 20,7, до 17,10 грн за 0,5 кг. Подорожали и макаронные изделия из мягких сортов пшеницы – за год они прибавили в цене 21,5%, до 22,3 грн/кг.

Больше подробностей читайте в материале "Гречка по 65 грн и сало по 300 грн за кг: На сколько вырастут цены на продукты в 2022 году" на сайте 112ua.tv.