Для властей Украины важнее прогнуться перед США, чем спасать людей, - эксперт

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

В Украине эксперты обсуждают заявление министра здравоохранения страны Максима Степанова, который в очередной раз сообщил, что Украина ни в каком случае не будет пользоваться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", передает ІА REGNUM.

Так, политический эксперт Елена Броницкая саркастически отмечает, что после заявлений, которые позволяет себе Степанов, становится понятно, почему даже депутаты от "Слуги народа" призывают "сваливать из этой страны". По словам Броницкой, для министра здравоохранения важнее "прогнуться" перед американским посольством, чем спасать жизни и здоровье украинцев.

"Это заявляет представитель "зеленой" власти, провалившей вакцинацию! Власти, из-за некомпетентности которой Украина на 8-м месте в Европе по количеству умерших – более 45 тысяч – и на 8-м месте по количеству заболевших. В Украине, где окружение президента Зеленского продолжает закатывать в асфальт миллиарды гривен из так называемого коронавирусного фонда, в то время как украинцы массово умирают от COVID-19 без самого необходимого, где вакцины катастрофически не хватает – по данным Центра общественного здоровья МОЗ только 303 человека получили две полноценные прививки – министр здравоохранения хвастается, что не пустит в Украину российскую вакцину", – возмущается эксперт.

При том, как отметила далее Броницкая, украинская власть с подачи посольства США начала репрессии против лидера оппозиции Виктора Медведчука – единственного политика, который договорился о производстве вакцины в Украине.

"Сам президент Зеленский во время визита в Париж заявил, что только сильные страны могут позволить себе производить вакцину от коронавируса. Отсюда делаем вывод, что Зеленскому и "слугам народа" сильная Украина не нужна. Иначе власть еще в конце 2020 года запустила бы производство собственной вакцины по лицензии от российского производителя "Спутник V". Все стратегические вопросы на уровне Путина еще в ноябре 2020 года решил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – договорился, чтобы разработчик вакцины в лице Центра имени Гамалеи передал Украине лицензию, формулу производства и сырье в виде клеточной линии. Но что мы увидели в ответ? С подачи посольства США украинская власть начала репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком", – подчеркнула политолог.

Она напомнила, что в случае реализации этих договоренностей уже сегодня Украина могла бы производить минимум 700 тысяч доз вакцины в месяц, т. е. ежемесячно прививать от коронавируса 350 тысяч человек. По мнению Броницкой, если бы Украиной управляли патриотические политики, они бы запустили производство собственной вакцины, а не обслуживали бизнес-интересы США.

"Но, как видим, сильная Украина Зеленскому и компании нужна только на словах. Если бы Украиной сегодня управляли патриоты, они боролись бы за производство собственной вакцины, а не охраняли рынок сбыта для фармацевтических компаний из США и других стран", – заключила политический эксперт Елена Броницкая.