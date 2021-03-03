Диджитализация и "зеленый" курс: Кабмин принял экономическую стратегию до 2030

Денис Шмыгаль Правительственный портал

По словам Шмыгаля, это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины

Кабинет министров Украины утвердил национальную экономическую стратегию до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Урядовий портал".

"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных государств. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины", - отметил он.

По словам Шмыгаля, это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины. Он определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также стратегия учитывает важные сквозные направления — диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.

Кроме этого, к созданию НЭС-2030 присоединились представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертного сообщества и гражданского общества, народные депутаты. Всего это более 500 участников.

Сама стратегия строится на таких принципах: европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

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Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил план мероприятий, которые будут касаться борьбы с офшорами. В частности, он предусматривает обмен информации с иностранными налоговыми органами.