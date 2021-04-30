Дианова: Зеленский имитирует готовность к встрече с Путиным

Анна Дианова Фото из открытых источников

Поиски Зеленским места на карте для встречи с Путиным – провокация и имитация готовности к переговорам. Об этом заявила представительница Молодежного крыла ОПЗЖ Анна Дианова в эфире телеканала "Перший Незалежний", передает пресс-служба организации.

"Предлагая все новые и новые места для встречи президенту России, Зеленский по факту заполняет инфопространство попытками троллинга Путина, что обличает отсутствие у нашего президента реального желания налаживать отношения на пути к миру в стране. Минские соглашения не выполнены, переговоров о Донбассе и о Крыме Путин в рамках двусторонней встречи с Зеленским вести не будет, об этом неоднократно уже заявлял Путин. С большой вероятностью, Зеленский, не имея контекста для встречи с Путиным, просто ищет способ выйти из сложившейся конфузной ситуации в присущем ему эпатажном стиле. Создается впечатление, что наш президент, доводя ситуацию до абсурда, делает все, чтобы такая встреча стала целиком невозможной. Согласно соцопросам, более половины украинцев считают, что Зеленскому следует встречаться с Путиным, полагая, что такая встреча будет полезной для нашей страны. Примечательно, что рейтинги соцопросов показывают примерно такую же корреляцию за и против, с которой Зеленский победил на выборах: за встречу Зеленского с Путиным голосует подавляющее большинство, а против – примерно столько же, сколько проголосовали за Порошенко. Всем известно, что война рано или поздно заканчивается миром. Поразительно, что украинская власть, не желающая вести переговоры с представителями так называемых ОРДЛО, во-первых, забывает, что они являются стороной Минских соглашений, а значит, допущены к переговорам на высоком уровне, и во-вторых, позволяет проведение нацистских маршей в центре столицы. Учитывая это и условия, в которых сегодня живет народ Украины, возникает вопрос: кто на самом деле является террористом на нашей мирной части Украины", – заявила Дианова.