Дианова: Зависимость от МВФ избавила Украину от статуса социального государства

Анна Дианова Фото из открытых источников

Демократия и социальное государство в Украине – лишь декларация и опасная иллюзия. Об этом заявила представительница Молодежного крыла ОПЗЖ Анна Дианова в эфире телеканала "Перший Незалежний", во время обсуждения годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, передает пресс-служба организации.

"Мы живем сейчас в совершенно другой стране. Когда случилась масштабная чернобыльская трагедия, унесшая жизни и здоровье миллионов людей, страна была другой, по сути, был другой строй: тогда люди работали, полагая, что, когда они станут пенсионерами, то будут социально защищены государством.

На сегодняшний день мы живем в совершенно другой стране, которая по сути только декларирует свой социальный статус. Разве могут пенсии быть ниже коммунальных в социальном государстве? Чтобы реально понимать, в какой парадигме мы живем сегодня, нужно избавиться от иллюзий и перестать верить словам. На самом деле, с социальной точки зрения сейчас в Украине мы имеем беспредел во всех сферах: МВФ требует закрыть наши вузы, закрываются школы, под предлогом пандемии сокращаются медицинские учреждения – отделения и целые больницы… Перечислять можно долго. Зато растут тарифы и беззаконие.

Выбор президента определил дальнейшую "траекторию полета" страны. Мы полностью зависимы от МВФ, кредитов и указаний фонда. Когда к власти придут профессионалы и истинные патриоты, тогда от этой кабалы можно будет избавиться и построить сильное государство", - заявила Дианова.