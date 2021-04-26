live
Новости » Политика Читати новину українською

Дианова: Зависимость от МВФ избавила Украину от статуса социального государства

Анна Дианова Фото из открытых источников

Демократия и социальное государство в Украине – лишь декларация и опасная иллюзия. Об этом заявила представительница Молодежного крыла ОПЗЖ Анна Дианова в эфире телеканала "Перший Незалежний", во время обсуждения годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, передает пресс-служба организации.

"Мы живем сейчас в совершенно другой стране. Когда случилась масштабная чернобыльская трагедия, унесшая жизни и здоровье миллионов людей, страна была другой, по сути, был другой строй: тогда люди работали, полагая, что, когда они станут пенсионерами, то будут социально защищены государством.

На сегодняшний день мы живем в совершенно другой стране, которая по сути только декларирует свой социальный статус. Разве могут пенсии быть ниже коммунальных в социальном государстве? Чтобы реально понимать, в какой парадигме мы живем сегодня, нужно избавиться от иллюзий и перестать верить словам. На самом деле, с социальной точки зрения сейчас в Украине мы имеем беспредел во всех сферах: МВФ требует закрыть наши вузы, закрываются школы, под предлогом пандемии сокращаются медицинские учреждения – отделения и целые больницы… Перечислять можно долго. Зато растут тарифы и беззаконие.

Выбор президента определил дальнейшую "траекторию полета" страны. Мы полностью зависимы от МВФ, кредитов и указаний фонда. Когда к власти придут профессионалы и истинные патриоты, тогда от этой кабалы можно будет избавиться и построить сильное государство", - заявила Дианова.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Львовская область с завтрашнего дня выходит из "красной" зоны карантина Во Львовской области будут судить заведующую детсада, которая забирала зарплату подчиненной Во Львовской области после вакцинации от COVID-19 умер мужчина Во Львовской области суд оштрафовал сельского учителя за буллинг учеников

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |