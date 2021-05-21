Дианова: Власть заинтересована в уничтожении оппонентов, а не в спасении государства

Пресс-конференция Зеленского – это очередная попытка отвлечь внимание украинцев от реальных проблем. Об этом заявила представительница Молодежного Крыла ОПЗЖ Анна Дианова, передает пресс-служба организации.

По ее мнению, президенту устроили "теплую ванну", предварительно подготовив вопросы.

"На пресс-конференции президента право задать вопрос гаранту получили лишь покладистые СМИ, а неугодных журналистов и вовсе не допустили к данному мероприятию. Зеленский говорил об эпохе Медведчука. И я, честно говоря, не помню когда она началась. Также я не понимаю, почему на пресс-конференции Зеленского не было ни одного вопроса касательно высоких тарифов. Да и сам президент об этом ничего не сказал. А не сказал лишь потому что это горячая тема, которая существенно бьёт по карману украинцев. Президент не вспомнил о земле, которую его партия успешно продала, но вспомнил около пяти раз о Викторе Медведчуке. Это в очередной раз говорит о том, что власть заинтересована в уничтожении оппонентов, а не в спасении государства", – заявила Дианова.