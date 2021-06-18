Действия Зеленского против Медведчука идут вразрез с европейскими ценностями, - итальянские СМИ

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

После обвинений председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене, западные СМИ стали возвращаться к теме незаконного закрытия украинских оппозиционных телеканалов и внесудебных санкций президента Владимира Зеленского. Так популярный итальянский интернет-портал New Global Order пишет о действиях украинской власти, называя происходящее в стране "игрой с огнем демократии".

В публикации отмечается, что "жесткие меры Владимира Зеленского против свободы слова вызывают определенные опасения", и указ президента об отключении трех оппозиционных телеканалов "следует воспринимать как шаг против Европейского союза", так как согласно заявлению Верховного представителя ЕС Жозепа Боррелля, "борьба с дезинформацией не должна вестись за счет свободы СМИ".

В статье также подчеркивается, что, несмотря на поддержку действий украинских властей со стороны США, в Европе "большинство голосов против шага Зеленского", что делает сомнительными попытки президента оправдать данные меры "насущной социальной потребностью".

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

"Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения", – сказал Виктор Медведчук.