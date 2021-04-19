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Deutsche Welle: Владимир Путин раздражен введением санкций против Виктора Медведчука

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент Российской Федерации Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны Белого дома, включительно с заявлением президента США Джо Байдена о том, что "Путин - убийца". Об этом идет речь в статье Deutsche Welle

"Владимир Путин раздражен: есть недавнее интервью ABC Джо Байдена, где тот заявил, что "Путин - убийца", болезненные санкции, введенные в отношении российской аэрокосмической промышленности Белым домом в начале марта, и, что не менее важно, последние шаги администрации президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в тексте.

В Deutsche Welle также указывают, что раздражение у президента РФ вызывает и закрытие трех оппозиционных телеканалов, против которых украинская власть ввела санкции. 

"К ним относятся закрытие СМИ в Украине и санкции против российских правительственных организаций, в том числе агентства "Россотрудничество". Администрация Зеленского также ввела санкции в отношении главного оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука", - отмечает автор статьи.

Напомним, что ведущие мировые СМИ продолжают осуждать закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским трех телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и введение санкций против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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