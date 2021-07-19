Deutsche Welle: Путин зол на Зеленского из-за преследования Медведчука, и поэтому отказывается с ним встречаться в любом формате

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент России Владимир Путин крайне недоволен действиями своего украинского коллеги Владимира Зеленского в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Именно поэтому он отказывается от официальной встречи с Зеленским в любом формате, пишет немецкое издание Deutsche Welle.

"Путин недоволен действиями Киева против оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, с которым он поддерживает близкие личные отношения. Украинские следователи обвиняют Медведчука, в том числе в государственной измене, он находится под домашним арестом в Киеве", - говорится в публикации.

По словам обозревателя DW Константина Эггерта, Путин был "лично зол" на Зеленского из-за его отношений с Медведчуком.

"Фактически, глава Кремля отказывался встречаться со своим украинским коллегой в течение нескольких месяцев, ни на двусторонней основе, ни в рамках "нормандского формата" с участием Германии и Франции", - отмечают авторы статьи.

Напомним, 9 июля Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что суд незаконно принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука на 6 месяцев.