Депутаты Закарпатского облсовета от четырех фракций обратились к президенту. Документ

Депутаты Закарпатского областного совета VIII созыва обратились к президенту Украины относительно прекращения вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщает "Первый".

Далее приводим текст обращения дословно:

Господин Президент!

"Мы, депутаты Закарпатского областного совета, прежде всего хотим подчеркнуть, что закрытие трех национальных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – это прецедент не виданный в Украине за все годы независимости. Миллионы телезрителей по всей Украине, среди которых и сотни тысяч закарпатцев, остались без доступа к объективной, критической информации относительно процессов, которые происходят в государстве.

Мировое сообщество, эксперты, ведущие журналисты мира и международные профессиональные объединения работников масс-медиа уже выразили свое негативное отношение к произволу украинской власти, осудили цензуру, преступление против свободы слова, давление на оппозиционные СМИ, которые освещают альтернативную провластной позицию, выступают с обоснованной критикой действий власти.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданином Украины, поэтому действие Закона Украины "О санкциях" на них не распространяется. А Ваше президентское решение ‒ это вопиющее нарушение действующего законодательства и Конституции Украины, ст. 62 которой прямо запрещает ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке.

Введение санкций в отношении телевизионных каналов – это еще и грубое нарушение всех международных принципов и норм демократии. Это путь к узурпации власти, установлению диктатуры и тирании. Такие действия с Вашей стороны вызвали справедливое возмущение и у граждан Украины, и у мирового сообщества. А наложение персональных санкций на Тараса Козака является безосновательным политически мотивированным решением, что расценивается нами как репрессии и преследование за его гражданскую и политическую позицию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге подтвердил, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, – лишь предположения, которые могут не совсем соответствовать действительности.

Очевидно, что введение в действие указа о наложении санкций на украинские компании и гражданина своей страны перечеркнуло все демократические принципы, нарушило основополагающие права и свободы цивилизованного общества и пренебрегло буквой Основного закона, что является недопустимым.

Мы категорически осуждаем попытки расправы с политическими оппонентами, попытку уничтожить оппозицию в Украине, наступление на свободу слова, введение цензуры, препятствование деятельности независимых средств массовой информации.

Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции.

Регѕһіј