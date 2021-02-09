Депутаты Закарпатского облсовета от четырех фракций обратились к президенту. Документ
Депутаты Закарпатского областного совета VIII созыва обратились к президенту Украины относительно прекращения вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом сообщает "Первый".
Далее приводим текст обращения дословно:
Мировое сообщество, эксперты, ведущие журналисты мира и международные профессиональные объединения работников масс-медиа уже выразили свое негативное отношение к произволу украинской власти, осудили цензуру, преступление против свободы слова, давление на оппозиционные СМИ, которые освещают альтернативную провластной позицию, выступают с обоснованной критикой действий власти.
Введение санкций в отношении телевизионных каналов – это еще и грубое нарушение всех международных принципов и норм демократии. Это путь к узурпации власти, установлению диктатуры и тирании. Такие действия с Вашей стороны вызвали справедливое возмущение и у граждан Украины, и у мирового сообщества. А наложение персональных санкций на Тараса Козака является безосновательным политически мотивированным решением, что расценивается нами как репрессии и преследование за его гражданскую и политическую позицию.
Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге подтвердил, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, – лишь предположения, которые могут не совсем соответствовать действительности.
Очевидно, что введение в действие указа о наложении санкций на украинские компании и гражданина своей страны перечеркнуло все демократические принципы, нарушило основополагающие права и свободы цивилизованного общества и пренебрегло буквой Основного закона, что является недопустимым.
Мы категорически осуждаем попытки расправы с политическими оппонентами, попытку уничтожить оппозицию в Украине, наступление на свободу слова, введение цензуры, препятствование деятельности независимых средств массовой информации.
Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции.