Депутаты Закарпатского областного совета от ОПЗЖ покинули сессионный зал

Перший.com.ua

В Ужгороде продолжается вторая сессия Закарпатского областного совета. Начали работу с депутатских выступлений. Об этом сообщает "Перший.com.ua".

Так, в знак протеста против санкций относительно Виктора Медведчука и Оксаны Марченко и закрытия трех украинских телеканалов депутаты от фракции ОПЗЖ покинули сессионный зал.

Перший.com.ua

Также председатель Закарпатской областной ячейки партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Иван Чубирко прокомментировал санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Перший.com.ua

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них - политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.