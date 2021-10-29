Депутат Полтавского горсовета от ОПЗЖ Деркач избрана в руководящий орган Конгресса местных и региональных властей СЕ

Оксана Деркач Фото из открытых источников

Депутат фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Полтавском городском совете Оксана Деркач избрана вице-президентом палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Об этом сообщается на странице Делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей СЕ в соцсети Facebook.

"Украина уверенно вошла в Бюро – руководящий орган Конгресса местных и региональных властей СЕ. Член делегации Украины, депутат Полтавского городского совета Оксана Деркач была избрана вице-президентом палаты местных властей!" – говорится в сообщении.

Бюро отвечает за формирование общей политики Конгресса, подготовку к сессиям и координацию работы палат.

"Вся делегация искренне радуется и поддерживает Оксану! Наша слаженная работа обязательно принесёт плоды", – подчёркивается в сообщении.

В свою очередь Оксана Деркач отметила: "Искренне благодарю! Безусловно, это наш общий успех и высокая миссия и большая ответственность для меня представлять Украину в бюро Конгресса. Вместе мы сила!" – отметила депутат.