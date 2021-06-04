Депутат Невенчанный заявил, что территорию ЧСЗ хотят купить за бесценок и перепродать иностранным компаниям: "Наша задача – не дать ограбить"

Максим Невенчанный НикВести

Депутат Николаевского городского совета от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Максим Невенчанный заявил, что территорию Черноморского судостроительного завода хотят перепродать иностранной компании. Об этом он заявил в эфире "Эмигрантского Радио".

Невенчанный отметил, что Николаевская область имеет выход к Черному морю, поэтому припортовые территории являются ценными для общины, могут принести прибыль в местный бюджет. При этом, он отметил, что в Украину перестали импортировать – все вывозится на экспорт.

– Единственное, что завозится – это новые решения от посольства США и МВФ, которые принимают решения вместо наших Кабинетов Министров, вместо наших народных депутатов, что необходимо в Украине еще продать. У нас задача – не дать возможность продать эти ценные припортовые земли, если город хочет зарабатывать, он должен войти в совместное предприятие, чтоб это была коммерческая организация, которая могла бы приносить доходы от портовой деятельности непосредственно в бюджет города, – сказал депутат.

По словам Максима Невенчанного, некие люди стараются убедить местных депутатов продать припортовые территории, в частности, участок, на котором стоит Черноморский государственный завод.

– Сейчас, я знаю, идет попытка договориться с большинством депутатом, предлагают определенные преференции, чтобы созрело решение. И вот на этапе, когда только появился серьезный покупатель с деньгами, решил за бесценок закупить припортовые территории, я начинаю информировать людей, рассказывать об этом, чтобы люди понимали, что может случиться непоправимое… – отметил Невенчанный.

Как сообщает депутат, территорию завода хотят продать за сумму около шести миллионов, при том, что долги по аренде территории составляют 22,6 миллиона гривен – это то, что городской бюджет недополучил от арендосъемщиков. При этом, как утверждает Невенчанный, купить территорию ЧСЗ хотят те же, кто должен за ее аренду.

– Я думаю, что афера состоит в следующем – они покупают эту территорию, а в дальнейшем перепродают ее по той же схеме какой-нибудь китайской, европейской или американской компании. Это не исключено, – отметил депутат.

Что же касается депутатов, по его мнению, городской совет должен противостоять продаже участка, на котором расположен завод.

– Наша задача – не дать ограбить, не дать преступному умыслу свершиться, и, естественно, информировать как можно больше населения о том, что готовится такой преступный сговор, и всячески ему постараться помешать, – добавил Максим Невенчанный.

Напомним, 5 марта состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Тхоровского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должны поступить 75 миллионов гривен.