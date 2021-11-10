Депутат Европарламента от Германии Кра: Арест лидера оппозиции Медведчука и закрытие телеканалов по указанию президента противоречит европейским стандартам

Первый Независимый

Арест председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – это противоречт европейским стандартам и политике, основанным на ценностях. Об этом заявил член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан.

"В Украине демократически избранный депутат Медведчук, который является лидером оппозиции, находится под арестом. Иметь право на другое мнение, чем правительство, быть в оппозиции, особенно в парламентской – это фундамент любой демократии. Мы видим, как Украина отходит от этого принципа. И говоря прямо, – арест лидера оппозиции, закрытие телеканалов просто по указанию президента, и все это в климате коррупции и олигархического правления – это противоположное тому, что мы называем европейскими стандартами и политикой, основанной на ценностях", – сказал он.

Кра напомнил, что 9 ноября в Европарламенте прошли дебаты, в частности и по ситуации в Украине.

"Вчера у нас была дискуссия по Украине на комитете. Мы видим, что здесь есть проблемы – проблемы с коррупцией, проблемы со злоупотреблением властью. И эта коррупция и злоупотребление властью применяется против независимых СМИ, потому что независимые медиа, телеканалы сообщают о фактах, которые чиновники хотели бы скрыть. И на этом мы фокусируемся", – сказал Кра.

По его словам, все больше и больше евродепутатов "просыпаются" и начинают видеть, что дела в Украине идут в совершенно неправильном направлении.

"Телеканалы закрывают, журналистов преследуют, и Евросоюз финансирует систему, которая не является демократической, а наоборот, репрессивной. Она не европейская, она олигархическая. Люди начинают осознавать это, и я думаю, что после дебатов они поняли, что необходимы фундаментальные изменения в отношении Евросоюза к Украине. В этой палате много раз обсуждалась тема заключения Навального в России. Но Навальный никогда не избирался в российский парламент. И его заключили в тюрьму по уголовному обвинению", – сказал он.

Кра также сообщил, что все больше евродепутатов не желают давать нынешней украинской власти деньги европейских налогоплательщиков и это должно измениться.

"Наше сообщение властям в Киеве ясно: возвращайтесь к минимальным демократическим стандартам. Признайте свободу печати, признайте свободу телеканалов и дайте возможность оппозиции делать свою работу. Это единственный способ сохранить партнерство и развивать что-либо положительное", – подчеркнул он.

Ранее депутат Европарламента от Польши Роберт Бедронь, отвечая на вопрос журналиста UkrLive относительно незаконного закрытия украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также интернет изданий "Страна.ua" и "Шарий.net", заявил, что свобода слова - это основа демократии и фундамент, на котором стоит Европа. И тот, кто ограничивает свободу слова - выступает против фундаментальных основ европейского сообщества.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материала, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.