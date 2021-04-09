Дело "Роттердам+" закрыли в третий раз, - НАБУ

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НАБУ обратится к Генеральному прокурору относительно изменения старшего группы прокуроров по этому делу

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+". Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Сегодня прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело" Роттердам+". И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен дать суд", - отмечают в НАБУ.

В заявлении отмечается, что НАБУ обжалует решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также вновь обратится к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно замены старшего группы прокуроров в этом деле, учитывая его "очевидную ангажированность и необъективность".

По убеждению НАБУ, совокупность собранных доказательств в производстве достаточное для того, чтобы суд определил обоснованность обвинений в причинении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам+".

"Мы убеждены, что решение судьбы "Роттердам+" за пределами судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства. Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Поэтому давать оценку должен именно суд в соревновательном процессе", - заявили в НАБУ.

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Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины заочно арестовала одного из подозреваемых по делу "Роттердам+" - заместителя начальника энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.