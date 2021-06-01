Дело Медведчука сфабриковано от первой до последней буквы, - Кузьмин о "пленках"

Дело в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - это будет первое дело, которое является сфабрикованным от первой до последней буквы. Ответственность за эту фабрикацию обязательно понесут все, кто к этому причастен.

Об этом в эфире главного политического шоу страны "Пульс" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Народный депутат прокомментировал свое сообщение на странице в соцсети, к которому прикрепил смонтированное с помощью соответствующих программ видео, на котором Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией, Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз, а Навальный назвал Баканова человеком, который всегда прав. Так народный депутат показал, насколько легко подделать любые аудио- и видеозаписи, в частности, и так называемые пленки Медведчука.

Гость студии отметил, что программ, с помощью которых можно подделать видео, в интернете очень много, и воспользоваться ими может любой школьник.

"Но есть и более совершенные программы, программы, которые применяются в кинематографе, программы, которые применяют спецслужбы. И это программы в разы, на несколько порядков выше тех, которые вы видите сегодня в интернете. Есть профессиональные программы, которые позволяют делать не только аудиофайлы, не только менять звуковую дорожку, есть программы очень профессиональные, которые позволяют делать видео. Причем не такого качества, которое мы только что видели у вас в эфире, а профессиональное видео, отличить от оригинала которое очень сложно, практически невозможно. Существующие технологии проведения экспертиз не позволяют идентифицировать принадлежность голоса и не позволяют сделать вывод о наличии или об отсутствии монтажа", - сказал Ренат Кузьмин.

Парламентарий напомнил, что в Украине было много разных пленок - Мельниченко, Трубы, Порошенко - Байдена, Жвании и других, а сейчас появились "пленки Медведчука". Однако все пленки, о которых напомнил нардеп, прошли мимо приговора суда, то есть ни один суд в своем приговоре не ссылается на какие-то записи, подчеркнул Ренат Кузьмин. Он также напомнил о решении КСУ, который говорил о том, что любые пленки, полученные с нарушением установленной законом процедуры, не могут стать за основу обвинительного приговора.

"Другими словами, вся эта чехарда вокруг дела Медведчука, вокруг этих пленок, каких-то сенсационных разоблачений - все это не стоит выеденного яйца и, по сути, является обычным белым шумом, направленным на отвлечение внимания от более серьезных проблем. Это тот случай, когда правоохранительные органы выдают желаемое за действительное", - подчеркнул нардеп.

Парламентарий резюмировал: "На самом деле преступления, в которых Медведчук обвиняется, это придуманные властью события, которые никогда преступными не были. И все, на чем базируется обвинение Медведчуку, это вот эти самые пленки, сфабрикованные на основании этих пленок экспертизы и еще несколько экспертиз, сфабрикованных СБУ, Институтом СБУ по приказу действующей украинской власти. Такой фабрикации доказательств, наверное, в истории Украины еще не было. Это будет первое дело, сфабрикованное от первой до последней буквы. Ответственность за эту фабрикацию обязательно понесут все, кто к этому причастен".