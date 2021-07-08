Дело Медведчука: Печерский райсуд Киева отказал адвокатам в отводе судьи и прокурора

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время судебного заседания 8.07.21 112ua.tv

Печерский районный суд Киева отказал адвокатам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в отводе судьи Вовка и прокурора Ижука. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"В отводе отказано. Судья Вовк продолжит слушать дело Медведчука", - отметил Кузьмин.

Ранее сообщалось, что адвокат Медведчука заявил отвод судье из-за "обоснованных сомнений в его беспристрастности и справедливости, нарушении судьей прав подозреваемого Медведчука". Кроме того, адвокаты подали прошение об отводе прокурора Ижука, потому что он "использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука".

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.