Дело Медведчука должно быть выиграно, хоть и может растянуться на много лет, - Либерман

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Дело против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука может быть заказом лиц из-за рубежа. При этом, с юридической точки зрения, процесс должен быть выигранным, хоть это и растянется во времени.

Об этом в эфире программы "Ранок" на телеканале "Перший Незалежний" заявил адвокат и доктор права Иван Либерман.

"Могут быть кукловоды, проживающие за пределами нашей страны. Я предполагаю, что это могут быть даже конкретные заказы, и это само по себе не только цинично или позорно, а за это рано или поздно будут установлены лица, и будут отвечать. Нет ничего вечного, всем известно. Пройдет несколько лет, пройдет, возможно, десятилетие, но мы знаем, что какое бы ни было преступление - за все приходит наказание. Наказание как юридическое, так иногда и фактическое", - прокомментировал дело адвокат.

Также, по его словам, дело Медведчука может растянуться на многие годы, но с юридической точки зрения оно должно быть выиграно.

"Этот процесс может растянуться на многие годы, это как минимум. Потому что защита сильная, прокуратура слабенькая и те доказательства, которые они дали, они, в принципе, отсутствуют. Есть только форма доказательств без сути. Понятно, что, по состоянию на сегодня, уже понятно, как фальсифицировалось это дело, собиралось неизвестно из каких источников. Мы видим чистый заказ, мне даже нечего комментировать с юридической точки зрения. Потому что каждое слово здесь - это политика. И через призму именно политиканства и выполнения каких-то задач перед кем-то, ничем здесь не веет. Я уверен, что с юридической точки зрения это дело должно быть выиграно. Но из-за того, что есть Уголовно-процессуальный кодекс, понятно, что во времени это будет очень долго", - добавил Либерман.

Как известно, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.