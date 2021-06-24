Давление на оппозицию: Обыски в офисах и дома у однопартийцев и родственников Виктора Медведчука

Давление на оппозицию продолжается. Прокуратура и следователи Службы безопасности Украины в очередной раз провели обыски в офисах и квартирах однопартийцев народного депутата Украины, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Более того - якобы доказательства силовики пришли искать к родственникам политика. Следственные действия начались в половине девятого утра. Одним из первых об этом сообщил однопартиец Медведчука, народный депутат Ренат Кузьмин.

Под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, которые, по их мнению, призваны запугать и деморализовать Виктора Медведчука и членов его семьи, но отнюдь не найти доказательства по делу. Фактически, власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием.

Такое поведение власти Кузьмин называет преступным. О целенаправленном давлении и преследовании оппозиции говорит и его коллега по парламентской фракции Юрий Загородний.

"Вчера первый заместитель генпрокурора Украины сказал, что у следователей недостаточно оснований для обвинения Виктора Владимировича Медведчука в госизмене и финансировании терроризма это то, на основании чего СНБО принимал решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и народного депутата Украины от нашей политсилы Тараса Козака. Мы глубоко убеждены, что у власти нет никаких новых доказательств тому, что их априори не может быть и вот они просто нервничают и пошли путем давления, запугивания и морально-психологического террора", - отметил Загородний.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявляют - обыски у Виктора Медведчука, матери его жены - Оксаны Марченко и помощников народных депутатов - это свидетельство того, что власть пытается сфальсифицировать доказательства, чтобы подкорректировать их под свои политически мотивированные обвинения. Оппозиция требует немедленного прекращения политических репрессий и привлечения к уголовной ответственности заказчиков и исполнителей противоправных действий. В заявлении также отмечается, что власть ускорила попытки фальсификации доказательств из-за иска Викора Медведчука в Европейский суд по правам человека, который, несомненно, даст суровую оценку политическим преследованиям.

Как оказалось, до начала обыска, одному из сотрудников СБУ удалось попасть в помещение, которое является приемной народного депутата. Он пытался открыть дверь изнутри, чтобы впустить следователя.

"Ваш сотрудник, который там находится, уже заложил какие фальшивые документы, вы потом будете их брать и рассказывать всей стране, что вы нашли что-то антигосударственное", - сказал Юрий Загородний.

Однако официальное решение суда, на основании которого правоохранители намерены осуществить обыск, разрешения на такие действия не дает. Незаконность следственных действий отмечают не только народные депутаты, но и юристы.

"Поскольку в постановлении следственного судьи никак не было отмечено, что обыск проводится в помещении, которое является приемной народного депутата Украины, следователями были предоставлены все документы, подтверждающие, что это приемная народного депутата Украины, и с учетом этого, следователь принял решение не проводить обыск у народного депутата Виктора Медведчука", - говорит адвокат Дмитрий Лойфман.

"Они только сегодня узнали, что СБУ это помещение по уголовным производствам уже обыскивала и они составили протокол, что "ничего не изъято, ничего не обнаружено", но это чудо какое-то происходит, что нашим правоохранительным органам нечего делать, чтобы по одному производству то же самое помещение обыскивать несколько месяцев", - отмечает адвокат Юрий Татьков.

Давление украинской власти на оппозицию носит системный характер, о чем говорили иностранные политики и СМИ.

Так, мировые медиа сделали уже более 55 тысяч публикаций, в которых отмечают незаконность политических репрессий в Украине и попытках власти запугать лидера оппозиции с помощью подконтрольных им групп радикалов.

Стоит вспомнить неоднократные нападения националистов на офисы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве и Полтаве. Также без наказания остались и нападавшие на автобус с членами Общественной организации "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты - за жизнь".

Давление на Виктора Медведчука власти объясняют опубликованными в СМИ телефонными разговорами, на которых якобы звучит голос лидера украинской оппозиции. Важно подчеркнуть, что по мнению экспертов, такой разговор мог бы сфабриковать любой.

В то же время сотрудники СБУ, которые были ответственны за анализ этих разговоров были награждены государственными наградами. Эксперты уверены, что такими действиями власть отвлекает общество от насущных проблем - неспособности закончить конфликт на Донбассе, роста тарифов и цен, провала вакцинации.