Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

Алексей Данилов УНИАН

По его мнению, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам заседания СНБО, передает 112.ua.

"Потому что именно эти две страны (Германия и Франция, - ред.) в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После этого есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

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Отметим, что Германия вместе с Россией строят газопровод "Северный поток-2", а президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости диалога с Москвой. Эти же две страны являются участниками "нормандской четверки", помимо Украины и России.