Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма
По его мнению, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам заседания СНБО, передает 112.ua.
"Потому что именно эти две страны (Германия и Франция, - ред.) в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После этого есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".
Отметим, что Германия вместе с Россией строят газопровод "Северный поток-2", а президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости диалога с Москвой.
Эти же две страны являются участниками "нормандской четверки", помимо Украины и России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, но они ослабляют свои позиции в отношении России.