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ЦИК зарегистрировал Андрея Аксёнова народным депутатом

Андрей Аксенов Фото из открытых источников

Нардепу должны выдать временное удостоверение установленного образца

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Андрея Аксёнова, который одержал победу на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области. Соответствующая постановление опубликовано на сайте ЦИК.

"Зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50: Аксёнов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок", - говорится в документе.

Нардепу выдадут временное удостоверение установленного образца.

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Напомним, 28 марта в Донецкой области состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках.

На следующий день Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом одержал мэр города Доброполье Андрей Аксенов.

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