ЦИК зарегистрировал Андрея Аксёнова народным депутатом

Нардепу должны выдать временное удостоверение установленного образца

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Андрея Аксёнова, который одержал победу на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области. Соответствующая постановление опубликовано на сайте ЦИК .

"Зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50: Аксёнов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок", - говорится в документе.

Нардепу выдадут временное удостоверение установленного образца.

Напомним, 28 марта в Донецкой области состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках.

На следующий день Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом одержал мэр города Доброполье Андрей Аксенов.