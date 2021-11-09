ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными нардепами в ВРУ

ЦИК Украины. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами, избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду, также нардепом был признан Сергей Кострийчук, который заменит в парламенте выбранную министром реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук (фракция "Слуга народа"). Об этом сообщает "Интерфакс".

"В ОВО №184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

В свою очередь в ОИО №197 народным депутатом Украины избрана Виталия Войцеховского, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1% от числа избирателей, принявших участие в голосовании).

Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии", - говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что в дальнейшем, согласно избирательному законодательству, для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального опубликования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

"После получения и рассмотрения перечисленных документов комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины", - отмечают в комиссии.

Также добавляется, что члены ЦИК также признали избранным народным депутатом Украины Сергея Кострийчука.

"В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Верещук.

Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", - уточняют в ЦИК.

Там отмечают, что комиссия рассмотрела данное постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, внесенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №14.

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