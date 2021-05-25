ЦИК оспаривает в суде отмену протокола о победе Вирастюка

ЦИК УНИАН

ВСУ уже дважды отменил решение ЦИК

Центральная избирательная комиссия обжалует решение Верховного Суда об отмене протокола о результатах выборов народного депутата на 87-м округе, где победил Василий Вирастюк. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Согласно сообщению, сегодня, 25 мая, после детальной проработки решения Верховного Суда Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на это решение.

"ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для решения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно только на основании и с учетом выводов суда", - отметили в ЦИК.

Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Впоследствии стало известно, что по результатам 100% протоколов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Позже Большая палата Верховного Суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали нардепом.

Однако ЦИК во время заседания 19 мая составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, все же признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск кандидат А. Шевченко, в частности, отменил протокол от 19 мая.