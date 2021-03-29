ЦИК назвала лидеров в двух округах на довыборах в Раду

В Донецкой области лидирует Андрей Аксёнов, а в Ивано-Франковской области - Василий Вирастюк

Как отмечается, согласно обработанным 87,5% протоколов УИК в 50-м округе 65,87% набирает кандидат от партии "Порядок" Андрей Аксёнов, за которого голоса отдали 17 154 избирателей. На втором месте - Валентин Рыбин от "Партии Шария" с 12,70%, на третьем - кандидат от партии "Европейская солидарность" Юлия Кузьменко с 6,64%.

В свою очередь, в 87-м округе, по данным 29,91% протоколов УИК, 33,86% набирает кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, за которого проголосовали 4859 избирателей. На втором месте - кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 28,21%, на третьем - выдвиженец партии "За майбутнє" Александр Шевченко с 27,31%.

Напомним, вчера, 28 марта, в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.