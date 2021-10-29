ЦИК назначил довыборы в Раду на округе умершего Полякова

Избирательный процесс в округе начнется за 60 дней до дня голосования

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на соответствующее решение, принятое на заседании ЦИК.

"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года", - зачитала текст постановления член комиссии Александра Кармаза.

По ее словам, избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.

Кармаза пояснила, что такое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Антона Полякова, который был избран на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОВО № 206.

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Как сообщалось ранее, ночью 8 октября народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева. По предварительной информации правоохранителей, мужчине стало плохо в такси. Врачи скорой пытались его реанимировать, и наконец констатировали смерть. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".