ЦИК еще раз признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Перед этим в среду ЦИК признал недействительным голосование на 6 участках округа

Центральная избирательная комиссия во время заседания в среду составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

Отмечается, что перед этим в среду ЦИК признал недействительным голосование на 6 участках округа. Таким образом не подлежат учету 3189 голосов избирателей, которые голосовали на этих участках.

После этого за Вирастюка осталось 14 811 голосов. Его конкуренты набрали: Александр Шевченко - 13 942, Руслан Кошулинский - 13 463.

В то же время, в ЦИК отмечают, что новый протокол составляли с учетом разъяснения относительно решения Большой палаты Верховного суда, которая предыдущий протокол признал противоправным.

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Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях –состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Впоследствии стало известно, что по результатам 100% протоколов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк.

Позже Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали нардепом.