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Чубирко: Власть давит на оппозицию, но жизнь в стране лучше не становится

Иван Чубирко Фото из открытых источников

Нынешняя власть давит на оппозицию, закрывает неугодные ей телеканалы, сажает лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука под домашний арест, но жизнь в стране от этого лучше не становится. 

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщил депутат Закарпатской областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат областного совета Иван Чубирко. 

По его словам, украинский народ в очередной раз, к сожалению, обманули словами о том, что в Украине улучшатся условия жизни.

"Я скажу словами одного мудрого человека: сначала они тебя не замечают, потом смеются, потом борются с тобой, а потом - ты побеждаешь. Я считаю, что мы находимся на стадии, близкой к победе над этой властью. От давления власти на оппозицию жизнь лучше не становится. Возрастают тарифы, падает уровень жизни и растет, к сожалению, смертность. И это все происходит в центре Европы. И наш народ, к сожалению, в очередной раз был обманут на выборах обещаниями о мире, создании рабочих мест, демократии и другими", - сказал Чубирко. 

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