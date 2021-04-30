Члены наблюдательного совета "Нафтогаза" досрочно уходят в отставку

Прекращение полномочий станет действующим через две недели

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза", которые присутствовали на заседании 30 апреля, подали в отставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, Компании подают письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий как членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Известно, что согласно корпоративным процедурам прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

Как отмечается, в течение следующих двух недель наблюдательный совет будет заниматься оказанием поддержки компании и надлежащей передачей полномочий.

"Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были возобновлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою обеспокоенность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", - заявили в "Нафтогазе".

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Напомним, на заседании 28 апреля правительство приняло решение по увольнение с должности главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Впоследствии Кабинет Министров Украины принял решение о назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко главой НАК " Нафтогаз".