Членство Украины в НАТО остается стратегическим приоритетом для страны, - Таран

Также он добавил, что полноправное членство в НАТО закреплено в украинской Конституции

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплено в украинской Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .

По его словам, весной 2021 года Украина снова убеждается в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции.

"В противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, которые являются также серьезным вызовом для международного мира и стабильности, наше партнерство с НАТО является крайне важным. За последний год Украина значительно продвинулась на пути приобретения критериев членства в НАТО", - заявил Таран.

Также он добавил, что сейчас особенно актуальными и важными для Украины являются вопросы, касающиеся проблематики коллективной безопасности.

"Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, в частности, открывает возможность расширенного участия в планировании и проведении учений Североатлантического альянса", - отметил министр.

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Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что Украина не один год ждет План действий по членству в НАТО и сейчас страна готова к этому больше, чем 13 лет назад. В частности, Украина надеется на подготовку плана после саммита НАТО, который состоится в этом году.