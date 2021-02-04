Член Сената Италии о блокировании телеканалов: Украинская власть должна понять, что это неправильный и очень опасный путь

Член Сената Италии Роберто Рампи Фото из открытых источников

Украинская власть должна понять, что блокировать телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK – это неправильный и очень опасный путь. Об этом заявил член Сената Италии Роберто Рампи.

"Когда я впервые услышал эту новость, я был очень удивлен. Я не верю, что любое государство может закрыть любой тип информационной системы - ТВ, газету или интернет-канал, или что-то другое. Однозначно, нельзя закрывать все целиком и нельзя закрывать без тщательного юридического расследования. Плюрализм точек зрения - это опора демократии. Здесь могут звучать очень критические, а может, и опасные или неприемлемые для кого-то вещи… Потому возможность выражать свою точку зрения - это фундаментально для демократии", – отметил он.

Рампи считает, что все западные и европейские страны должны давить на Украину, чтобы она поняла, что плюрализм и свобода СМИ и слова – это то, о чем не нужно дискутировать и то, что нельзя подвергать угрозам.

Он также подчеркнул, что для стран Запада и Европейского Союза это полностью неприемлемо - закрывать медиа, и тем более неприемлемо закрывать медиа без вердикта суда. Да и через суд это очень сложно, добавил политик.

"Я думаю, что западным политикам нужно что-то делать, надо мощно давить, чтобы украинская власть поняла – это неправильный и очень опасный путь. Мы действительно верим, что Украина – очень важная страна, в которой власть неоднократно менялась демократическим путем, и не идти этой очень опасной дорогой", – добавил Рампи.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.