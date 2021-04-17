Чигидин: Зеленский не понимает, что ЕС и США не заинтересованы в благополучии Украины

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Западные "партнеры" не заинтересованы в благополучии Украины. Об этом заявил глава Одесской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин, передает пресс-служба организации.

Он так же добавил, что все крупные мировые игроки преследуют свои цели, а президенту Зеленскому стоило бы понять это и задуматься об интересах своей страны.

"То о чем договорится Россия с Америкой, не будет касаться нас. То, что Германия никогда в жизни не поругается с Россией — мы это тоже прекрасно понимаем, потому что именно от России зависит "Северный поток-2″. И вместо того, чтобы заниматься своими интересами, мы ведём непонятную внешнюю политику, сначала обвиняя всех, после — творим непонятные дипломатические заявления, если их можно так назвать, а теперь бегаем по разным странам и просим помощи вместо того, чтобы разбираться со своими проблемами лично. Для США и Европы Украина стоит на последнем месте по приоритетности. Если вы думайте, что поездка Зеленского во Францию существенно что-то изменит, то я очень сильно в этом сомневаюсь", — заявил Чигидин.