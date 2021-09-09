Чигидин: Власти нужна та молодежь, которая уедет в Польшу на клубнику, а не сможет поднять голову и сказать "Хватит!"

Украинская власть не заинтересована в образованной молодежи, поэтому сокращает миллионы зарплат учителям, закрывает целые корпуса общежитий университетов.

Об этом заявил глава Одесской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин.

"Сегодня, пока я ехал сюда в Киев, чтобы встретиться со всеми вами, рассуждал – какой есть путь, чтобы выйти из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Коррупция. Земельные реформы. Непонятные территориальные реформы, которые происходят в государстве. Выход один – новое поколение. Современная, прекрасная талантливая молодежь. Не та диджитализированная, о которой нам рассказывает нынешняя власть, а успешная, богатая, нет ничего в этом такого. Проблема лишь в том, что в том здании такая молодежь не нужна. Проблема в том, что такая молодежь никогда в жизни не поставит галочку за таких людей, которые палец о палец не ударили. Это те люди, которые обещали нам, молодежи, жилье от государства, достойную работу, образование, а теперь сокращают миллионы зарплат учителям, закрывают целые корпуса общежитий университетов. Во что превращается страна!" – сказал он.

Чигидин считает, что нынешней власти нужна та молодежь, "которая уедет в Польшу на клубнику, с утра до вечера будет ходить на работу за гроши, та, которая не сможет поднять голову и сказать "Хватит!"".

"Здесь собрались люди, с которыми можно спокойно идти в бой. Как говорил когда-то Гетте: "Лишь тот достоин чести и свободы, кто каждый день идет за них в бой". Я рад, что мы сегодня здесь, потому что самая темная ночь всегда перед рассветом. А учитывая то количество чернухи, которую натворила эта власть, то, чувствую, скоро будет рассвет", - добавил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.