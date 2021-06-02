Чигидин: Сегодня депутаты ОПЗЖ вместе с народом бьются за то, чтобы не допустить распродажи родной земли

Открывая с 1 июля 2021 года рынок земли в Украине, власть устанавливает для украинцев крепостное право. Об этом заявил руководитель Одесской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин, выступая на многотысячном митинге против продажи украинской земли, организованном Молодежным Крылом ОПЗЖ в Киеве, передает пресс-служба организации.

"Сегодня уже была одна историческая аналогия, когда говорили о фашистах, которые вывозили во время войны наш чернозем. А знаете, как называется режим, когда ты работаешь не на своей земле? Такое уже было, правда, закончилось в 19 веке. Называлось это явление – крепостное право. Видимо, сегодня власть хочет превратить нас в крепостных крестьян. Я приехал из Одессы, для меня крайне важно и больно то, что происходит сегодня с землей. В прошлом году у одесских фермеров в Одесской области произошли страшные вещи – засуха, в итоге которой ряд людей покончили жизнь самоубийством. Сумасшедшие долги. Когда они стояли здесь же и просили власть о помощи, в которой нуждались, и по закрытию кредитов, спасению своих семей, целых сел – никто в правительстве не откликнулся. Когда мы, молодые люди, хотим жить в стране на своей земле, приходим и просим полагающиеся нам 2 гектара земли – что нам говорят? Не сегодня, соберите справки и так далее, до бесконечности. Но когда нужно продать нашу землю, им абсолютно это подходит. Они готовы это делать сегодня, завтра и послезавтра. Проблема только в том, что завтра и послезавтра уже не будет. Когда у индейцев забрали территорию, индейцев потом истребили. Мне очень не хочется, чтобы последовали за этим грустным историческим примером. Мне крайне не хочется, чтобы страна, в которой я родился, в которой я хочу жить и хочу, чтобы в ней жили мои дети – я вижу здесь сейчас много молодежи и уверен, что она тоже хочет здесь остаться, превратилась в колонию. Я хочу жить в суверенной стране, в той, которую гарантирует мне Конституция. Сегодня здесь депутаты ОПЗЖ вместе с народом бьются за то, чтобы не допустить очередного сумасшествия, раскола, коррупции, по-молодежному "черной пятницы" – распродажи нашей страны. Я благодарен вам, за то, что вы здесь. За нами правда!" – сказал Чигидин.