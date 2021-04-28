Чигидин: Рокировка Коболев-Витренко не меняет сути: Кабинет министров Украины сегодня – это картель лобби-групп

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Увольнение Коболева и назначение Витренко не изменит сути происходящего в НАК "Нафтогаз", и платежек, которые останутся грабительскими. Об этом заявил в интервью телеканалу "Стоп Цензура" руководитель Одесской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ, Валерий Чигидин, передает пресс-служба организации.

"Сегодня Кабинет министров – это картель, где интересы каждой бизнес-группы представлены конкретными людьми. Фактически не важно, будет это Витренко или Коболев. Как ни печально, в нашей стране сегодня на подобные должности назначают не за опыт и успешные кейсы. Мы с вами будем слышать о новых модернизированных и диджитализированных менеджерах, а разница будет только в платежках, и, как мы понимаем, не в пользу граждан Украины.

Страна, в которой люди должны отдавать последнее, чтобы оплатить коммунальные тарифы, не та, которую нам обещал на выборах господин Зеленский.

Единственный выход – просто убирать всех этих людей и ставить по-настоящему толковых менеджеров. Нужно давать дорогу людям, которые проходят путь карьерного роста от самых низов внутри структуры, по принципу "красных директоров" от рабочего до директора, знают ее и имеют желание ее развивать. Украине нужны профессионалы", — подчеркнул Чигидин.